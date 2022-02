Les pépites du conservatoire – Du haut des graves Saint-Malo, 13 mars 2022, Saint-Malo.

Les pépites du conservatoire – Du haut des graves Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo

2022-03-13 – 2022-03-13 Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Récital de l’Alter Duo

Découverte du répertoire de la contrebasse : Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet.

Avec Julien Mathias à la contrebasse et Jean-Baptiste Mathulin au piano.

L’Alter duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme alterne subtilement œuvres de grands compositeurs et pièces moins connues, tirées du répertoire de la contrebasse. (Bottesini, Dragonetti…)

La billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début du concert. Le placement est libre.

Accès selon les normes sanitaires en vigueur

Récital de l’Alter Duo

Découverte du répertoire de la contrebasse : Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet.

Avec Julien Mathias à la contrebasse et Jean-Baptiste Mathulin au piano.

L’Alter duo propose un magnifique voyage musical mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de la contrebasse. Pensé autour de pièces originales et de transcriptions, le programme alterne subtilement œuvres de grands compositeurs et pièces moins connues, tirées du répertoire de la contrebasse. (Bottesini, Dragonetti…)

La billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début du concert. Le placement est libre.

Accès selon les normes sanitaires en vigueur

Maison de Quartier de Rothéneuf 8 Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-07 par