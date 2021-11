Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les Pépites du conservatoire – Concert de Noël Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les Pépites du conservatoire – Concert de Noël Saint-Malo, 21 décembre 2021, Saint-Malo.

2021-12-21 20:30:00

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Après le succès des éditions précédentes, le Grand Concert de Noël, organisé par le Conservatoire Claude Debussy, vous attend au théâtre l’Hermine pour célébrer les festivités de Noël en famille, en musique et en danse ! Deux parties à ce concert :

Première partie : autour de musiques chantées célébrant Noël, issues du répertoire français, puisant

également dans l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns. Deuxième partie : l’acte II de Giselle, ballet emblématique du romantisme français.

Albrecht, prince de Silésie, se déguise en paysan dans le but de séduire incognito la jeune Giselle. Lorsqu’il est avec elle, l’homme oublie toutes les contraintes dues à son rang. Il s’invente une nouvelle vie, rêve d’un bonheur simple. Bien évidemment, la réalité refait rapidement surface en la personne de Bathilde, promise « officielle » du prince. Comprenant la duperie, Giselle perd la raison

et meurt. La reine des Willis, esprit de jeunes filles mortes vierges, décide qu’Albrecht doit mourir. Il est condamné à danser jusqu’à la mort mais l’esprit de Giselle, en dansant avec lui, arrive à le sauver… Par l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo. Direction Laurent Ronzon

Avec la participation du Jeune Ballet Debussy

Chorégraphie Benjamin Munoz, de la Junior Compagnie de Biarritz / La B’Compagnie . Billetterie au Guichet culture de La Grande Passerelle.

La billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début du concert. Le placement est libre. Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant. Saint-Servan 6 Place Bouvet Saint-Malo

