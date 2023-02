Les pépites de l’humour francophone THEATRE COMEDIE DE LILLE, 8 février 2023, LILLE.

Les pépites de l’humour francophone THEATRE COMEDIE DE LILLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-09 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SILENT PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-012322) presente ce spectacle Pour la 2ème année consécutive, les pépites de l’humour francophone reviennent à la Comédie de Lille avec une sélection d’humoristes repérés par la cellule détection du Montreux Comedy. Pour cette nouvelle édition, les Pépites ne lésinent pas sur les moyens : 15 artistes francophones répartis sur deux soirées de galas présentées par Wary NICHEN, nomade de l’humour et mises en scène par Thierno THIOUNE. Les 8 et 9 février 2023, venez montrer à ces humoristes francophones que c’est bien dans le Nord qu’on rit le plus fort et que “L’humour fait le bonheur !Réservation PMR : 0628813125 Les pépites de l’humour francophone EUR22.0 22.0 euros

THEATRE COMEDIE DE LILLE LILLE 204 Rue Solférino 59000

Réservation PMR : 0628813125

