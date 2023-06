Au cœur de la Nature Les PEP Grand Oise EPPE SAUVAGE, 24 juillet 2023, EPPE SAUVAGE.

Au cœur de la Nature 24 – 28 juillet Les PEP Grand Oise Sur inscription. Tarif à partir de 675,00 €

La thématique Au coeur de la nature concerne les deux séjours.

Nos séjours seront sous tentes et nos repas préparés avec les enfants .

Des activités en pleine nature sont organisées par l’équipe d’animation toute la semaine ainsi que des prestations sur le site touristique . Plus précisément, voici le planning à la semaine .

Lundi matin : Découverte du site et jeux de connaissance . Lundi après-midi : Tir à l'arc organisé par ValJoly Lundi - veillée : Ateliers de petits jeux Mardi matin : Activité manuelle Mon cadre nature Mardi après-midi : Jeux collectifs en forêt Mardi - veillée : Ombres animées Mercredi matin : Découverte de la faune et de la flore en forêt organisée par Valjoly . Mercredi après-midi : Activité manuelle Nichoir à oiseau Mercredi - veillée : Time's up Jeudi matin : Activité manuelle Mon herbier Jeudi après-midi : Rallye géant sur le site touristique Jeudi veillée : BOUM - Soirée Pizza Vendredi matin : Grand jeu olympiade Vendredi après-midi : Land-art

Les PEP Grand Oise Centre partenaire VALJOLY

Centre partenaire VALJOLY

Station touristique, 59132 EPPE SAUVAGE

Une nature bocagère triomphante et ressourçante permettant de nombreuses découvertes.

Un patrimoine préservé et des savoir-faire vivants à découvrir toute l'année: la fabrication de la bière à Chimay, les écomusées de l'Avesnois, le soufflage de verre, l'histoire de l'industrie du textile et surtout le site du Parc naturel régional de l'Avesnois et de l'Office de tourisme de l'Avesnois. Amiens 2h15 ; Cambrai : 1h20 ; Charleroi : 1h ; Charleville-Mézières : 1h30 ; Lille : 1h30 ; Metz : 3h ; Nancy : 3h30 ; Reims : 2h ; Rouen : 3h ; Saint-Quentin : 1h25 ; Valenciennes : 1h



Un patrimoine préservé et des savoir-faire vivants à découvrir toute l’année: la fabrication de la bière à Chimay, les écomusées de l’Avesnois, le soufflage de verre, l’histoire de l’industrie du textile et surtout le site du Parc naturel régional de l’Avesnois et de l’Office de tourisme de l’Avesnois. Amiens 2h15 ; Cambrai : 1h20 ; Charleroi : 1h ; Charleville-Mézières : 1h30 ; Lille : 1h30 ; Metz : 3h ; Nancy : 3h30 ; Reims : 2h ; Rouen : 3h ; Saint-Quentin : 1h25 ; Valenciennes : 1h

2023-07-24T12:00:00+02:00 – 2023-07-25T00:00:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

