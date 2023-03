Les Penseurs Se Rodent 1 THEATRE BELLECOUR NICE Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Les Penseurs Se Rodent 1 THEATRE BELLECOUR, 17 mars 2023, NICE. Les Penseurs Se Rodent 1 THEATRE BELLECOUR. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:05 (2023-03-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. série illimitée présente : En avant la magie, les poèmes et l'humour! Venez tous applaudir les joyeux troubadours. Le très cher bipoète et la double péné. L'humano haut perché et le magicien gé. THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes

