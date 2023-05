Feux de la Saint-Jean Chemin de la Ferme, 23 juin 2023, Les Pennes-Mirabeau.

L’Association pour la conservation et la défense du patrimoine organise un rassemblement festif autour des traditionnels Feux de la Saint-Jean..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 23:30:00. .

Chemin de la Ferme Stade Fernand Sumeire et Square 19 Mars 1962

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association for the Conservation and Defense of Heritage organizes a festive gathering around the traditional Midsummer fires.

La Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio organiza un encuentro festivo en torno a los tradicionales fuegos de San Juan.

Der Verein für die Erhaltung und Verteidigung des Kulturerbes organisiert eine festliche Zusammenkunft rund um die traditionellen Johannisfeuer.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence