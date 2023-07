Visite de la bergerie et dégustation Les Pennes Les Vastres, 6 juillet 2023, Les Vastres.

Les Vastres,Haute-Loire

Marion et Samuel, agriculteurs, vous feront découvrir leur exploitation. Viste de la fromagerie, traite à la main et dégustation..

2023-07-06 17:00:00 fin : 2023-08-24 19:00:00. EUR.

Les Pennes

Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Marion and Samuel, farmers, will show you their farm. Tour of the cheese dairy, hand milking and tasting.

Marion y Samuel, agricultores, le mostrarán su granja. Visita a la quesería, ordeño manual y degustación.

Die Landwirte Marion und Samuel führen Sie durch ihren Betrieb. Viste der Käserei, Melken von Hand und Verkostung.

