Albi Théâtre des Lices Albi, Tarn Les peluches magiques Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les peluches magiques Théâtre des Lices, 20 décembre 2021, Albi. Les peluches magiques

Théâtre des Lices, le lundi 20 décembre à 14:30

Sur scène, Giloux le magicien, accompagné des peluches Bobby le chien, Rocky le raton laveur coquin mais aussi de la famille perroquet, vous emmène au coeur d’un spectacle magique et interactif. Spectacle à partir de 5 ans. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_ Le Théâtre des Lices enchanté ! Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T14:30:00 2021-12-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Passage Rabelais, 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi