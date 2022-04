Les pelouses sèches à orchidées Lespielle Lespielle Catégories d’évènement: Lespielle

Les pelouses sèches à orchidées Lespielle, 7 mai 2022

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 17:00:00

Lespielle Pyrénées-Atlantiques Lespielle EUR 0 0 En partant du moulin de Lespielle, venez découvrir une multitude de savoirs de nos anciens et la richesse des pelouses sèches à orchidées.

Comment utiliser la nature en outil agricole, outil du quotidien, nourriture, remède, musique… et en plaisirs !

Moulin Lespielle 8 chemin du bourg Lespielle

