C'est la troisième fois que l'artiste expose ses toiles de style figuratif et contemporain à La Petite Pierre, cette année l'artiste a également puisé son inspiration dans l'univers du Jazz. Un joli clin d'œil qu'il a souhaité rendre au renommé festival Au Grès du Jazz qui prend place dans la cité fortifiée de La Petite Pierre. Il présente sur ses toiles des musiciens haut en couleur et leur instrument : trombone, guitare, saxophone ou encore basse. Une exposition colorée pour un véritable swing visuel !

