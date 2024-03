Les peintures de Rezvani à découvrir à la galerie Loo&Lou Loo&Lou Gallery Paris, vendredi 22 mars 2024.

Du vendredi 22 mars 2024 au samedi 18 mai 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La galerie Loo&Lou présente une sélection de peintures de l’artiste Serge Rezvani, principalement des grands formats, issues des séries « Repentir » (1962-1992), « Effigies » (1961) et « Blanche » (2000), ainsi qu’une nouvelle série d’autoportraits dessinés, présentés à l’Atelier et réalisés ces derniers mois (2022-2023).

« Il n’y a pas de nouvelle, ni de vieille vague, moins encore d’homme vieux, de jeunesse ou de vieillesse du monde. Dans la répétition apparente des vagues, il y a chaque fois des variantes, et dans chaque variante, un homme différent. Seul. Qui va naitre et mourir une seule, une dernière fois, pour toujours, comme on dit pour rien – mais on pourrait dire pour tout. »

En parcourant la documentation dense et précieuse transmise par Eric Pierrot, élément déclencheur, bienveillant et avisé de l’aventure qui va suivre, un écrit avait retenu toute mon attention. Le texte, « L’homme-vague », est commis par Alain Jouffroy en 1975 à l’occasion de l’exposition de Serge Rezvani présentée par le Centre Pompidou, qui pour la petite histoire, finira par se tenir hors les murs au Centre culturel du Marais en raison d’un retard technique à l’allumage du mastodonte-édifice.

Ces premières lignes m’ont semblé alors revêtir un caractère intemporel, et donc actuel, au moment où je menais une réflexion assez difficile je dois l’avouer sur la façon d’aborder la présentation de l’homme, à la fois, peintre et dessinateur, auteur-compositeur et écrivain. Un artiste « pluri- indisciplinaire » comme il aime à le dire, dont la longévité en fait un témoin de son siècle.

Bien entendu, sans vouloir aucunement oblitérer une part de tout ce qui le constitue, c’est le dessin et la peinture qui réunissent l’artiste- multiple au galeriste que je suis. Le dessin, pratiqué dès sa plus jeune enfance et la peinture ensuite commencée à l’âge de 16 ans pendant la seconde guerre mondiale, lorsque Serge Rezvani fréquente l’Académie de la Grande Chaumière dans un Montparnasse de l’après-guerre en pleine effervescence artistique.

Il y côtoiera nombre d’artistes du moment dont ses amis peintres Jacques Lanzmann, Pierre Dmitrienko, le sculpteur Raymond Mason. Ou encore le poète Paul Eluard qui lui confiera l’illustration du livre « Elle se fit élever un palais », ouvrage rare, édité à 16 exemplaires et illustré de ses gravures.

Il n’y a rien d’évasif ou d’indécis chez l’homme-vague décrit par Jouffroy, simplement des formes d’expression d’un même homme qui diffèrent et qui ne cesse de déferler…

Loo&Lou Gallery 20, rue Notre-Dame de Nazareth 75003

Contact : https://looandlougallery.com +33142740397 contact@looandlougallery.com

Thierry Cohen