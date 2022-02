Les Peintres en Liberté Le crapaud à trois pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Le crapaud à trois pattes, le dimanche 5 juin à 11:00

### La journée des PEINTRES en LIBERTÉ Toute la journée les visiteurs auront le plaisir de regarder les artistes peindre dans maints endroits du jardin et voteront pour leur préfèré. Remise du prix du public. Sous le marronnier rouge, Mifa contera des histoires. _Petite restauration et buvette_

7€ (entrée du jardin), gratuit < 12 ans - Chapeau pour le conteuse. La journée des « Peintres en Liberté » - Les artistes installent leur chevalet dans le jardin du Crapaud à Trois Pattes. Le crapaud à trois pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy Seine-Maritime

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T20:00:00

