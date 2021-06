Lucy Le Crapaud à Trois Pattes Lucy, Seine-Maritime Les Peintres en Liberté Le Crapaud à Trois Pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Seine-Maritime

Les Peintres en Liberté Le Crapaud à Trois Pattes, 6 juin 2021-6 juin 2021, Lucy. Les Peintres en Liberté

Le Crapaud à Trois Pattes, le dimanche 6 juin à 10:00

(Concours-Expo/vente de toiles) Toute la journée, les visiteurs regarderont les artistes peindre dans le jardin jusqu’à la remise des prix. Une tombola permettra à un visiteur de gagner une toile de Lionel Lagrange Visite du jardin et de l’exposition de sculpture. Petite restauration et buvette

5€ gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T20:00:00

