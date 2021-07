Écouen Hôtel de ville d'Écouen Ecouen, Val-d'Oise Les peintres d’Écouen dans la pinacothèque Hôtel de ville d’Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Les peintres d’Écouen dans la pinacothèque Hôtel de ville d’Écouen, 19 septembre 2021, Écouen. Les peintres d’Écouen dans la pinacothèque

Hôtel de ville d’Écouen, le dimanche 19 septembre à 14:00

Suite à la conférence sur l’ »École d’Écouen, une colonie de peintres », vous pourrez admirer leurs œuvres dans la pinacothèque de l’hôtel de Ville Suite à la conférence sur l’ »École d’Écouen, une colonie de peintres », vous pourrez admirer leurs œuvres dans la pinacothèque de l’hôtel de Ville Hôtel de ville d’Écouen 9 place de la Mairie 95440 Écouen Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Hôtel de ville d'Écouen Adresse 9 place de la Mairie 95440 Écouen Ville Écouen lieuville Hôtel de ville d'Écouen Écouen