Les peintres de Neaufles-Saint-Martin exposent Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin, samedi 16 mars 2024.

Les peintres de Neaufles-Saint-Martin exposent Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin Eure

Samedi

14ème édition de l’exposition des peintres de Neaufles-Saint-Martin.

Elle s’adresse aux nombreux passionnés de peinture résidents du village qui souhaitent présenter au public leurs toutes dernières créations dans un cadre convivial et familial, permettant échanges et contacts entre artistes et visiteurs.

14ème édition de l’exposition des peintres de Neaufles-Saint-Martin.

Elle s’adresse aux nombreux passionnés de peinture résidents du village qui souhaitent présenter au public leurs toutes dernières créations dans un cadre convivial et familial, permettant échanges et contacts entre artistes et visiteurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin

Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie mairie.neaufles@yahoo.fr

L’événement Les peintres de Neaufles-Saint-Martin exposent Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2024-03-13 par Vexin Normand Tourisme