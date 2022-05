Les peintres de mon quartier | Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire destinée aux seniors Espace de quartier Saint-Jean, 10 juin 2022, Genève.

A travers cette visite commentée, vous parcourrez le Musée d’Art et d’Histoire sous l’angle de la découverte des peintres et sculpteurs qui ont donné leur nom à des rues de votre quartier. Le départ et le retour se feront en transport accompagné à l’Espace de quartier Saint-Jean. A l’issue de la visite, vous profiterez d’une collation et d’informations sur les activités dans votre quartier. **Rendez-vous le vendredi 10 juin 2022 à 14h00 à l’Espace de quartier Saint-Jean. L’activité est gratuite et sur inscription, avec un nombre de places limité.** Cette activité est proposée par le Dispositif social de proximité, dans le cadre d’un vaste programme décliné sur la rive gauche et sur la rive droite, et qui offre aux aîné-e-s la possibilité de prendre part à leur vie de quartier. Une large palette de loisirs est ainsi proposée. Au programme, des ateliers sur les thèmes de la santé, de la mobilité, de la sécurité, de la culture ou des nouvelles technologies. **Découvrez le programme complet:** [https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers](https://www.geneve.ch/fr/themes/social/actions-sociales-proximite/soutien-seniors-quartiers)

Gratuit

Espace de quartier Saint-Jean Quai du Seujet 32, 1201 Genève Genève



