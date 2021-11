Les peintres d’Autun 1900-1950 « Une inspiration en terre autunoise » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 1 décembre 2017, Nevers.

Les peintres d’Autun 1900-1950 « Une inspiration en terre autunoise »

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 1 décembre 2017 à 20:00

Conférence de M. Laurent Gaillard, vendredi 1er décembre, à 20 heures Auditorium Jean Jaurès Entrée libre suivie d’une vente dédicace en partenariat avec la librairie Le Cyprès. En partenariat avec les Amis du musée de la faïence et des Beaux-arts Frédéric-Blandin de Nevers, la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, et le musée de la faïence et des Beaux-arts de Nevers. M. Laurent GAILLARD, né en 1952 a rencontré sa passion pour la peinture tardivement. C’est dans le grenier de ses grands-parents qui tenaient une épicerie à proximité de la Porte Saint André à Autun, qu’il a découvert plusieurs tableaux du peintre autunois Albert Montmerot. L’histoire raconte que le frère de l’artiste se rendait fréquemment dans ce magasin, et faute d’argent, réglait ses dettes à l’aide des tableaux peints par son frère. En 2001 avec deux grands connaisseurs de la peinture régionale, ils créent ensemble l’Association des Amis d’Albert Montmerot basée à Autun. Celle-ci a pour vocation de mettre en valeur l’œuvre du peintre, mais également celle des autres artistes qui ont contribué à donner une identité à la peinture autunoise et morvandelle. Un ouvrage important, « Les Peintres d’Autun de 1900 à 1950 », publié aux éditions Somogy, présente l’aboutissement d’un long travail réalisé par Laurent Gaillard, en collaboration avec Florence Amiel Rochette et Jean-Louis Charlot. Cette conférence est consacrée à une quinzaine d’artistes ayant travaillé dans l’Autunois, de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1990, selon la génération à laquelle ils ont appartenu. Ils sont tous issus d’une tradition paysagiste française active dans les années 1830 à 1870 et développée à partir de cette époque par les impressionnistes. Ces artistes dont la notoriété s’est dissoute dans le temps ont été très productifs au cours la première moitié du XXème siècle : Louis Charlot, Raymond Rochette, Claude Pallot, Maxime Simon, Lucien Seevagen, Paul-Louis Nigaud, Albert Montmerot, Lucien Labille… Louis Charlot par son statut s’affirme comme « Le Chef de File » auprès des autres artistes. Il exercera une réelle influence et leur prodiguera de nombreux conseils. Formé par le peintre Léon Bonnat (1833-1922) aux Beaux Arts de Paris, il est ami de Raoul Dufy (1877-1953) et fréquente également Achille Emile Othon Friesz (1879-1949). Installé dans la capitale avant la première guerre mondiale à l’époque où nait la « modernité », il y connaitra une brillante carrière tout en restant fidèlement attaché à son lieu de prédilection, Uchon, situé à une trentaine de kilomètres de la cité éduenne. Ce travail de recherche s’appuie uniquement sur des faits avérés en se référant à de nombreuses correspondances, des documents d’époque, des témoignages, ainsi que par la collaboration de deux descendants de peintres appartenant à ce cercle. Outre un fonds photographique important (environ 120 illustrations) issu de collections privées, celui-ci a été complété par la contribution de plusieurs musées comme Le Louvre, le Petit Palais de Paris, le musée Rolin d’Autun, l’Ecomusée du Creusot, le musée de la Faïence et des Beaux Arts de Nevers, le Musée du tabac de Bergerac, le Musée des Beaux Arts de Chambéry, le musée du Prieuré de Charolles et la Tate Britain à Londres, pour le dessin de Joseph William Turner.

