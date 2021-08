Beaulieu-sur-Dordogne Cité médiévale Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze Les peintres dans les rues Cité médiévale Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Cité médiévale, le samedi 18 septembre à 09:00

### Les peintres sont invités à peindre dans les rues, dans la cité médiévale ou sur les berges de la Dordogne… Les artistes sont invités à peindre sur le thème du patrimoine bâti et naturel. Les œuvres sont exposées le dimanche dans la Chapelle des Pénitents et pendant un mois à la mairie de Beaulieu-sur-Dordogne.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

