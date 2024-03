Les Peintres dans la Ville concours de peintres amateurs et professionnels Montreuil-Bellay, dimanche 4 août 2024.

Les Peintres dans la Ville concours de peintres amateurs et professionnels Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Artistes amateurs et professionnels se donnent rendez-vous afin de reproduire sur leurs toiles les paysages, belles demeures, château ou encore panorama sur le Thouet… Concours doté de quatre prix (un par catégorie) et du prix spécial de la ville.

Dimanche 4 août, les peintres vont de nouveaux investir les lieux emblématiques de la ville, armés de chevalets, fusains, pinceaux, tubes de couleurs et autres accessoires nécessaires à leur créativité.

Ce concours organisé par les Vieux Cailloux, association de protection de l’environnement et du patrimoine de Montreuil-Bellay, propose aux participants d’exécuter une œuvre inspirée par la vue de la ville et de participer de la sorte à la valorisation et à la promotion du patrimoine.

Animation musicale au cours de l’après-midi et exposition gratuite de tableaux et sculptures dans le prieuré des Nobis.

Concours ouvert aux professionnels et aux amateurs.

Venez nombreux admirer les œuvres des peintres ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

3 rue Georges Girouy

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire asso.vieux.cailloux@orange.fr

