LES PEINTRES DANS LA RUE Plombières-les-Bains, 22 août 2021, Plombières-les-Bains.

LES PEINTRES DANS LA RUE 2021-08-22 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 18:00:00

Plombières-les-Bains Vosges

Le concours de dessin est ouvert à tous à partir de 6 ans. La participation est gratuite et implique l’acceptation du règlement. Le thème de cette édition est : Plombières le nez en l’air. Le participant doit venir avec son support vierge et son matériel. Tous les médiums, formats et techniques sont acceptés dans la mesure où l’oeuvre est exécutée in situ, dans la rue, sous l’œil du public et dans le temps imparti, prête à être accrochée pour l’exposition. Aucune signature ne doit être visible. L’inscriptions’effectuera sur place, sous les arcades Rue Stanislas de 9h à 11h. Une pré-inscription en ligne sur le site de la mairie est conseillée pour permettre aux organisateur d’assurer l’intendance de la collation méridienne.Prix adultes : 1er prix 500 €, 2ème prix 300 € et 3ème prix 100 €. Les enfants recevront des lots.

+33 3 29 66 60 09 http://www.plombieres-les-bains.fr/

mairie de Plombières

