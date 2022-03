LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Saint-Pierre-sur-Erve La Petite Cité de Caractère s’illumine de 7 000 bougies à la tombée de la nuit. Toute la journée : exposition d’oeuvres d’arts “In Situ VI”, visite libre du Moulin de Gô…

Restauration le midi et le soir (repas champêtre et restauration avec produits locaux).

Concours des peintres dans la rue toute la journée (8h à 17h)

