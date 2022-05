LES PEINTRES DANS LA RUE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Clermont-l’Hérault Hérault Les artistes de l’association Les Pinceaux de Nébian exposent leurs œuvres réalisées en extérieur, représentant les sites emblématiques des environs : centre ancien de Clermont, château des Guilhem, lac du Salagou…

Vernissage vendredi 3 à 18h avec la participation de l’orchestre de l’école de musique municipale. Gratuit

+33 6 19 43 22 29

