Chabrillan Drôme Chabrillan L’association Les Amis de Chabrillan vous présentent la 20ème édition des

Peintres Dans La Rue !



Peintures et sculptures vous seront présentées dans les rues de Chabrillan,

avec M. Ricardo PONCE comme invité d’honneur. +33 6 75 71 90 97 Les Amis de Chabrillan Le Village Chabrillan

