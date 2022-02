Les Peintres Ciotadens La Ciotat, 28 février 2022, La Ciotat.

Les Peintres Ciotadens La Ciotat

2022-02-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-30 17:00:00 17:00:00

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Les peintres de La Ciotat Stéphane Attard, Serge Bidin, Eliane Coussy, Gilbert Ganteaume, Laurent Tourly et Jean-Louis Vasseur présenteront pendant deux mois à la Maison de la Construction Navale une sélection de tableaux qu’ils auront sélectionnés, au travers desquels le visiteur pourra découvrir une déclinaison d’œuvres modernes ou plus classiques autour des thèmes des chantiers navals, du Port Vieux et du littoral ciotaden.



En accès libre selon les règles sanitaires en vigueur.

La Maison de la Construction Navale organise cette nouvelle exposition de peintures qui mettra à l’honneur des lieux incontournables de La Ciotat.

mcn.laciotat@gmail.com +33 4 42 08 65 23

La Ciotat

