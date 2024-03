Les peintres Amateurs Exposent Ferme de Pratgraussals Albi, samedi 16 mars 2024.

Les peintres Amateurs Exposent Invitée d’honneur Fabienne Le Bourgeois-Beneitez, 1er prix de l’école supérieure des arts modernes de Paris (Cotation AKOUN) 16 – 24 mars Ferme de Pratgraussals entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Qualifiée d’impressionniste contemporaine, ses toiles incitent à la rêverie du promeneur solitaire. Nous gardons tous un jardin secret, mélange de rêve et de réalité.

Entre les pourpres, les mauves et les verts acidulés, elle aime les fleurs en situation et bannit le terme de nature morte. Elle travaille aussi la féminité car en traitant les fleurs ou la femme, les mêmes mots sont utilisés.

Fabienne avoue son admiration pour Monet ou Sementzeff dont elle fut l’élève.

« Je suis totalement libre quand je peins car je peux véritablement créer. »

Ferme de Pratgraussals 104, rue de Lamothe 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie

Exposition Peinture Albi

Comité de quartier de la Madeleine