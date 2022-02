Les Peintres Amateurs Exposent Ferme de Pratgraussals, 19 mars 2022, Albi.

Les Peintres Amateurs Exposent

du samedi 19 mars au dimanche 27 mars à Ferme de Pratgraussals

Elle vit et travaille à Cordes sur Ciel depuis 2018. Elle a été séduite par ce village médiéval, très animé l’été avec ses nombreux touristes, elle y a découvert un public français et international qui aime sa peinture et qui ne cesse de lui donner envie de persévérer La corrélation entre paysages extérieurs et paysages intérieurs de nos états d’âmes la fascine. On trouve dans ses tableaux une douceur apaisante comme un second souffle après le tumulte croisé en chemin. Empreints de nostalgie par les teintes sombres, l’espoir est au cœur de ses tableaux par l’emploi les teintes claires exprimant le lointain sans fin pour laisser le rêveur…rêver !

Entrée Libre

Invitée d’Honneur Véronique Azam.

Ferme de Pratgraussals 104, rue de Lamothe 81000 ALBI Albi Tarn



2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T19:00:00