Les Pêcheurs de Perles Grand Théâtre de Genève, 10 décembre 2021, Genève.

Les Pêcheurs de Perles

du vendredi 10 décembre au dimanche 26 décembre à Grand Théâtre de Genève

### Opéra de Georges Bizet : Les Pêcheurs de Perles **Livret de Michel Carré et Eugène Cormon** **Créé à Paris en 1863** **Dernière fois au GTG en 1950** Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l’exotisme faisait fureur sur la scène de l’opéra. En 1863, Georges Bizet, 25 ans, fut chargé de composer une œuvre qui fut située au Sri Lanka et remplie de rituels païens et de séduisants « indigènes » – tous des chanteurs européens grimés en brun – exprimant les émotions grandiloquentes d’un mélodrame romantique. Les Pêcheurs de perles présente un triangle amoureux assez typique de l’opéra : le ténor Nadir aime la soprano Leïla et le baryton Zurga est son rival (et ami). Mais la musique de Bizet donne à ces personnages racisés unidimensionnels une grande pertinence émotionnelle. La jeune metteure en scène néerlandaise Lotte de Beer replonge dans cette œuvre à la recherche de ses miroitements et opalescences. Elle les trouve dans l’engouement de notre époque pour les émissions de téléréalité sur une île exotique, car les rebondissements invraisemblables de l’histoire de Leila, Nadir et Zurga sont aussi crédibles que les aléas préprogrammés d’un Loft Story ou d’une Île de la tentation. **Chœur du Grand Théâtre de Genève** **Orchestre de la Suisse Romande**

Dès CHF 17.-

Venez illuminer votre mois de décembre au GTG avec les Pêcheurs de Perles de Bizet!

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:30:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T22:30:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T22:30:00;2021-12-19T20:00:00 2021-12-19T22:30:00;2021-12-21T20:00:00 2021-12-21T22:30:00;2021-12-23T20:00:00 2021-12-23T22:30:00;2021-12-26T20:00:00 2021-12-26T22:30:00