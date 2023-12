Conférence – « Le Mythe de l’Ouest des États-Unis d’Amérique » Les Pêcheries, Musée de Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 16:00:00 Le musée Les Pêcheries accueille l’École municipale d’arts plastiques (EMAP) pour une conférence intitulée « Le Mythe de l’Ouest des États-Unis d’Amérique », par Bruno Leloup. Samedi 27 janvier, de 14h30 à 16h

Les Pêcheries, Musée de Fécamp Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Durée : 1h30 (adultes).

Les Pêcheries, Musée de Fécamp

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Catégories d'Évènement: Fécamp, Seine-Maritime

Code postal 76400

Lieu Les Pêcheries, Musée de Fécamp

Adresse Les Pêcheries, Musée de Fécamp

Ville Fécamp

Departement Seine-Maritime

