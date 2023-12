Lectures de Noël Les Pêcheries, Musée de Fécamp Fécamp, 3 janvier 2024, Fécamp.

Fécamp Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00

Dans le cadre des festivités de Noël de la ville de Fécamp, l’association Lire et faire lire proposera des lectures de Noël et d’hiver aux enfants jusqu’à 10 ans, les mercredis 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 de 15h à 17h au Musée des Pêcheries.

Entrée libre et gratuite..

Dans le cadre des festivités de Noël de la ville de Fécamp, l’association Lire et faire lire proposera des lectures de Noël et d’hiver aux enfants jusqu’à 10 ans, les mercredis 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 de 15h à 17h au Musée des Pêcheries.

Entrée libre et gratuite.

Dans le cadre des festivités de Noël de la ville de Fécamp, l’association Lire et faire lire proposera des lectures de Noël et d’hiver aux enfants jusqu’à 10 ans, les mercredis 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 de 15h à 17h au Musée des Pêcheries.

Entrée libre et gratuite.

.

Les Pêcheries, Musée de Fécamp

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp