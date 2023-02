Visite flash Les Pêcheries – Musée de Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Visite flash Samedi 13 mai, 16h00 Les Pêcheries – Musée de Fécamp Nuit européenne des musées 2023 Les Pêcheries – Musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

02 35 28 31 99 http://www.ville-fecamp.fr Les Pêcheries – Musée de Fécamp abrite l’ensemble des collections municipales fécampoises. La visite du Musée des Pêcheries commence par le vertigineux belvédère qui offre une vue imprenable sur la ville et le port. En descendant, vous découvrirez l’aventure des pêcheurs fécampois qui partaient notamment pour de longs mois pêcher la morue dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. En poursuivant, vous pourrez admirer les riches collections de Beaux-Arts, et les collections régionales d’armoires, costumes et bijoux normands. Enfin, l’étonnante collection sur l’Enfance réunie par le docteur Dufour, ne manquera pas de vous émouvoir. Le musée comporte en outre un espace de documentation, des salles d’expositions temporaires et un étonnant « cabinet de curiosité ». Enfin, les espaces de vestiaires des anciennes filetières ainsi que le bureau de l’armateur sont visitables avec un guide, sur réservation. « Le mariage en pays de Caux », par Martine Queval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00

