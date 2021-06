Ramonville-Saint-Agne Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Les PE, c’est dégueu ! Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le samedi 12 juin

Au programme ———— ### Matin / Marché de plein vent Stand d’information sur les alternatives aux perturbateurs endocriniens. ### 14 h 30 à 17 h / Ferme de 50 Ateliers pratiques : venez fabriquer votre propre lessive au lierre, apprendre autour de jeux ludiques **contact : Sens Actifs et Ferme de 50** ### 15 h à 17 h / Château de Soule, entrée du parc rue N.-de-Condorcet Observation des plantes alternatives pouvant être utilisées pour le jardinage au naturel, les cosmétiques ou la santé. **Inscription obligatoire auprès de l’**[**association Dire**](dire.asso@free.fr) Dans le cadre de la lutte contre les *perturbateursendocriniens, la mairie et les associations signatairesde la charte proposent samedi 12 juin une série d’actions. Ramonville 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-06-12

