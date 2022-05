Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Masquières Masquières Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Masquières

Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Masquières, 3 août 2022, Masquières. Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Masquières Laroche Masquières

2022-08-03 – 2022-08-03 Masquières Laroche

Masquières Lot-et-Garonne Masquières 5 5 EUR Un théâtre de nature conçu tout spécialement a été aménagé, pouvant recevoir plus de 700 personnes. Pendant que l’histoire de Manon est contée, 100 figurants bénévoles revivent dans un site naturel la vie quotidienne de nos aînés. On y retrouve les travaux des champs : moisson, fenaison, vendanges et le dépiquage.

Un marché gourmand précède le spectacle. Un théâtre de nature conçu tout spécialement a été aménagé, pouvant recevoir plus de 700 personnes. Pendant que l’histoire de Manon est contée, 100 figurants bénévoles revivent dans un site naturel la vie quotidienne de nos aînés. Un marché gourmand précède le spectacle. Un théâtre de nature conçu tout spécialement a été aménagé, pouvant recevoir plus de 700 personnes. Pendant que l’histoire de Manon est contée, 100 figurants bénévoles revivent dans un site naturel la vie quotidienne de nos aînés. On y retrouve les travaux des champs : moisson, fenaison, vendanges et le dépiquage.

Un marché gourmand précède le spectacle. La Dépêche du Midi

Masquières Laroche Masquières

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Masquières Autres Lieu Masquières Adresse Masquières Laroche Ville Masquières lieuville Masquières Laroche Masquières Departement Lot-et-Garonne

Masquières Masquières Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masquieres/

Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Masquières 2022-08-03 was last modified: by Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Masquières Masquières 3 août 2022 Lot-et-Garonne Masquières

Masquières Lot-et-Garonne