Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885

Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885, 7 août 2022, . Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885

2022-08-07 – 2022-08-07 22 22 EUR Ne manquez pas à 18h30 « L’histoire de Manon et de son village en 1885 » ! Un théâtre nature a été aménagé ! Pendant que l’histoire de Manon est contée, 75 figurants bénévoles revivent dans un site naturel tout ce que nos aînés faisaient. On y retrouve les travaux des champs, moisson, fenaison, vendanges et dépiquage…suivi à 21h d’un Repas Champêtre. Ne manquez pas à 18h30 « L’histoire de Manon et de son village en 1885 » ! Un théâtre nature a été aménagé ! Pendant que l’histoire de Manon est contée, 75 figurants bénévoles revivent dans un site naturel tout ce que nos aînés faisaient. Suivi à 21h d’un Repas Champêtre. Ne manquez pas à 18h30 « L’histoire de Manon et de son village en 1885 » ! Un théâtre nature a été aménagé ! Pendant que l’histoire de Manon est contée, 75 figurants bénévoles revivent dans un site naturel tout ce que nos aînés faisaient. On y retrouve les travaux des champs, moisson, fenaison, vendanges et dépiquage…suivi à 21h d’un Repas Champêtre. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville