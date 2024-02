« Les paysages-souvenirs, dessins de Jean-François et de Jean-Baptiste Millet » (exposition temporaire) Maison natale Jean-François Millet Gréville-Hague La Hague, samedi 10 février 2024.

« Les paysages-souvenirs, dessins de Jean-François et de Jean-Baptiste Millet » (exposition temporaire) Maison natale Jean-François Millet Gréville-Hague La Hague Manche

Vendredi

Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection de dessins originaux, découvrez La Hague des deux frères Millet.

Installé à Barbizon dès 1849, Jean-François Millet revient très peu à Gruchy, son endroit , mais en croque les paysages à chacun de ses voyages.

Après son séjour normand de 1871, il multiplie les œuvres évoquant les lieux de son enfance parce qu’il sait qu’il ne les reverra plus. Les paysages ont alors pour lui une valeur de testament et deviennent le sujet principal de ses dernières compositions.

Jean-Baptiste Millet, petit frère et élève de Jean-François Millet, démontre également un profond attachement à Gruchy et aux paysages de son enfance.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-10

Gréville-Hague 19 Hameau Gruchy

La Hague 50440 Manche Normandie maisonmillet@lahague.com

