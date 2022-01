LES PAYSAGES SONORES SOUS-MARINS, UNE SYMPHONIE DE DÉCOUVERTES Cité de la musique, 31 mars 2022, Marseille.

LES PAYSAGES SONORES SOUS-MARINS, UNE SYMPHONIE DE DÉCOUVERTES

Cité de la musique, le jeudi 31 mars à 18:30

LUCIA DI IORIO, BIO-ACOUSTICIENNE Les paysages acoustiques sous-marins sont une source d’information précieuse sur les environnements marins et sur la vie aquatique. Lucia Di Iorio invite à découvrir la diversité et l’importance de la symphonie naturelle sous-marine. Le son voyage presque cinq fois plus vite et bien plus loin dans l’eau que dans l’air. Il tient un rôle majeur dans les écosystèmes marins et constitue une des principales sources d’information nécessaire à la survie de multiples espèces animales. Des invertébrés aux poissons, jusqu’aux mammifères marins, beaucoup émettent des sons ou les utilisent pour des fonctions bien précises. Les paysages acoustiques créés par l’ensemble de ces bruits, souvent perturbés par les activités humaines, nous permettent d’espionner la vie sous-marine. Ils nous permettent d’acquérir des informations uniques sur les communautés animales et leurs réactions à des perturbations, sur leur habitat, leur fonctionnalité et leur état de santé. Conférence introduite par la diffusion de la création sonore issue du workshop mené en janvier par l’artiste Terence Meunier avec la classe d’électroacoustique de la Cité de la Musique, et conclue par un Apero Mundi

gratuit sur réservation

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T20:30:00