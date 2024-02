Les paysages de la vallée de la Seine face au changement climatique Tancarville, mercredi 16 octobre 2024.

Les paysages de la vallée de la Seine face au changement climatique Tancarville Seine-Maritime

Les paysages de la vallée de Seine ont beaucoup évolué au cours des siècles. Cette transformation

lente et naturelle de la vallée, ainsi que les aménagements humains ont modifié et structuré le paysage tel qu’on peut l’observer aujourd’hui. Aurélie Lasnier et Clémentine Camus, respectivement chargée de mission paysage et chargée de mission hydrologie, vous expliqueront cette histoire, cette évolution afin d’envisager l’avenir.

Pour cette édition, le Rendez-vous du Parc se déroulera à Tancarville. Paysage emblématique du

territoire, la pointe de Tancarville marque le début de l’embouchure de la Seine. Dans ce secteur, les

paysages ont fortement évolué au cours des derniers siècles avec le développement des marais et la

création de vastes polders, terrains gagnés sur le fleuve par son endiguement.

C’est dans ce paysage que seront abordées les conséquences que le changement climatique et la

montée des eaux pourraient avoir sur notre paysage et nos modes de vie.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse à toutes les personnes intéressées par les enjeux du changement

climatique, l’histoire et les paysages de la vallée de Seine.

Organisateur Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animatrices Aurélie Lasnier, paysagiste au Parc, et Clémentine Camus, hydrogéologue au

Parc.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité. Prévoir

des vêtements adaptés à la météo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 14:00:00

fin : 2024-10-16 16:00:00

Tancarville 76430 Seine-Maritime Normandie

