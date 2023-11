Viktor Vincent – Fantastik (Tournée) ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 10 mars 2024, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

Viktor Vincent – Fantastik (Tournée) ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 17:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 40.7 à 40.7 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. Dans son nouveau seul en scène intitulé « Fantastik », Viktor Vincent passe de l’autre côté du miroir pour offrir en direct au public l’expérience du merveilleux et du fantastique. Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuitDans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences… Viktor Vincent aime créer des ambiances fortes et se plaît à mêler la grande Histoire aux petites histoires. Dans son spectacle « Emprise », il dressait le portrait d’un médium qui escroquait l’aristocratie à l’époque de la Commune. Dans « Les liens invisibles », il suivait le fil de plusieurs destins en croisant Houdini, Méliès, Einstein ou Cocteau. « Mental Circus »abordait la période des années 20-30 à New-York. Avec « Fantastik » Viktor Vincent raconte d’incroyables histoires dans une atmosphère feutrée, il joue avec l’imagination grâce à ses expériences hallucinantes. Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde… Plus qu’un spectacle, c’est une expérience unique qui se déroulera au Radiant-Bellevue. Viktor Vincent

ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS 144 avenue Jean Jaurès Seine-St-Denis

40.7

EUR40.7.

