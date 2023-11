Marc-Antoine Le Bret Solo – Tournée ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 26 janvier 2024, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

Marc-Antoine Le Bret Solo – Tournée ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 36.3 à 36.3 euros.

La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) En accord avec Doudoudou Production présente ce spectacle Marc-Antoine Le Bret est un habitué des médias en tant qu’humoriste et imitateur : vous l’avez certainement vu ou entendu, peut-être sans le savoir, sur France 2 (On n’est pas couché avec Laurent Ruquier), sur Canal + (Les Guignols de l’Info), sur C8, Europe 1 ou RFM (avec sa chronique Le Bret du faux), et depuis la rentrée sur RTL (dans RTL Soir et Les Grosses têtes). Il aime aussi la scène, et il revient avec un troisième spectacle, toujours en solo, mais avec une centaine de voix qu’il imite à merveille. Une performance bluffante. Marc-Antoine Le Bret est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !HumourA partir de 12 ansDurée : 1h20 sans entracteTarif réduit : enfant de moins de 16 ansNuméro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Marc-Antoine Le Bret

Votre billet est ici

ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS 144 avenue Jean Jaurès Seine-St-Denis

36.3

EUR36.3.

Votre billet est ici