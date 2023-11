Garou – Tourne ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 26 novembre 2023, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

Garou – Tourne ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 18:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 61.6 à 61.6 euros.

Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à nous sortir de notre quotidien en nous transportant dans un monde musical intimiste et spécialement griffonné à son image. Acteur principal de cette scène de rythme, il réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et les musiques. Entouré de ses acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la promesse de retrouvailles aux allures festives et inoubliables. Garou

Votre billet est ici

ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS 144 avenue Jean Jaurès Seine-St-Denis

61.6

EUR61.6.

Votre billet est ici