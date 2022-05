Projection-rencontre ATLANTIQUE Espace des Arts Les Pavillons-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Pavillons-sous-Bois

Projection-rencontre ATLANTIQUE Espace des Arts, 20 octobre 2019 18:00, Les Pavillons-sous-Bois. Dimanche 20 octobre 2019, 18h00 Sur place rencontre autour de l’ATLANTIQUE de Mati Diop, avec Hamza Sidibé, sociologue & spécialiste de la question des migrations et conjugalités au Sénégal tout en dégustant des spécialités sénégalaises Projection du film ATLANTIQUE de Mati Diop Drame | Français, Sénégalais, Belge | 2019 | 1h45 | avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore > Grand Prix Festival de Cannes 2019 Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada. Après la projection, rencontre avec Hamza Sidibé sociologue & spécialiste de la question des migrations et conjugalités au Sénégal. + dégustations spécialités sénégalaises > Dimanche 20 octobre 2019 à 18h ……………………………………………………………………………………… ? INFOS PRATIQUES Tarifs habituels Tout public : 6,80€ Carte fidélité : 5€ Étudiant, Sénior : 5€ Enfant (- 12ans) : 4,10€ Carte cinéma : 41€ les 10 places (recharge) et 42€ (tarif première carte achetée) => RER + Tram (T4) Ligne E jusqu’à la gare de Bondy. Prendre le tramway T4 en direction de Gargan-Aulnay Arrêt : Les Pavillons-sous-bois => BUS 105 Mairie des Lilas, descendre au terminus “Mairie des Pavillons-sous-bois ou 146 Le Bourget-Montfermeil, descendre arrêt “Président Wilson-Mairie” => Route (de Paris) Prendre A3 Porte de Bagnolet, direction Lille, sortie Bondy RN3 Au 7e feu à droite suivre “Hôtel de ville, La Basoche”. Espace des Arts 144 avenue Jean Jaurès 93320 Pavillons-sous-bois 93320 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis dimanche 20 octobre 2019 – 18h00 à 20h00

