Les Pauses musicales de l’Orchestre de Picardie Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Les Pauses musicales de l’Orchestre de Picardie Amiens, 28 septembre 2021, Amiens. Les Pauses musicales de l’Orchestre de Picardie Amiens

2021-09-28 – 2021-09-28

Amiens Somme Prenez le temps d’une pause musicale à la Maison ! À l’heure du déjeuner, vous êtes invités à retrouver Arie van Beek et la nouvelle directrice musicale de l’Orchestre, Johanna Malangré. 28 septembre

Par la fermeté de sa facture et la richesse de ses idées, bref, par le bonheur d’écoute qu’elle ne cesse d’offrir à l’auditeur, la première symphonie de Beethoven inaugure en beauté le cycle symphonique le plus illustre de l’histoire de la musique. 18 mai

La plus heureuse et détendue des symphonies de Beethoven ! Le maître, brouillant quelque peu les pistes par rapport à sa précédente symphonie

(« l’Héroïque »), y expérimente de nouvelles énergies, d’autres dialectiques du sentiment. Générique

28 septembre

Direction

Arie van Beek

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 1 18 mai

Direction

Johanna Malangré

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 4 MAISON DE LA CULTURE

MARDI 28 SEPTEMBRE · 12H30

MERCREDI 18 MAI 2022 · 12H30 DURÉE · 45 MINUTES

ENTRÉE LIBRE Prenez le temps d’une pause musicale à la Maison ! À l’heure du déjeuner, vous êtes invités à retrouver Arie van Beek et la nouvelle directrice musicale de l’Orchestre, Johanna Malangré. 28 septembre

Par la fermeté de sa facture et la richesse de ses idées, bref, par le bonheur d’écoute qu’elle ne cesse d’offrir à l’auditeur, la première symphonie de Beethoven inaugure en beauté le cycle symphonique le plus illustre de l’histoire de la musique. 18 mai

La plus heureuse et détendue des symphonies de Beethoven ! Le maître, brouillant quelque peu les pistes par rapport à sa précédente symphonie

(« l’Héroïque »), y expérimente de nouvelles énergies, d’autres dialectiques du sentiment. Générique

28 septembre

Direction

Arie van Beek

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 1 18 mai

Direction

Johanna Malangré

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 4 MAISON DE LA CULTURE

MARDI 28 SEPTEMBRE · 12H30

MERCREDI 18 MAI 2022 · 12H30 DURÉE · 45 MINUTES

ENTRÉE LIBRE +33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/les-pauses-musicales-de-lorchestre-de-picardie/ Prenez le temps d’une pause musicale à la Maison ! À l’heure du déjeuner, vous êtes invités à retrouver Arie van Beek et la nouvelle directrice musicale de l’Orchestre, Johanna Malangré. 28 septembre

Par la fermeté de sa facture et la richesse de ses idées, bref, par le bonheur d’écoute qu’elle ne cesse d’offrir à l’auditeur, la première symphonie de Beethoven inaugure en beauté le cycle symphonique le plus illustre de l’histoire de la musique. 18 mai

La plus heureuse et détendue des symphonies de Beethoven ! Le maître, brouillant quelque peu les pistes par rapport à sa précédente symphonie

(« l’Héroïque »), y expérimente de nouvelles énergies, d’autres dialectiques du sentiment. Générique

28 septembre

Direction

Arie van Beek

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 1 18 mai

Direction

Johanna Malangré

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nº 4 MAISON DE LA CULTURE

MARDI 28 SEPTEMBRE · 12H30

MERCREDI 18 MAI 2022 · 12H30 DURÉE · 45 MINUTES

ENTRÉE LIBRE © Droits Réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Les Pauses musicales de l’Orchestre de Picardie Amiens 2021-09-28 was last modified: by Les Pauses musicales de l’Orchestre de Picardie Amiens Amiens 28 septembre 2021 amiens Somme

Amiens Somme