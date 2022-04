LES PAUSES DÉCOUVERTES À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

2022-07-19 – 2022-07-19

La Ferté-Bernard Sarthe Sous la conduite d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous découvrirez le joyau architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais ainsi que le magnifique panorama sur la ville depuis sa tour-clocher. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de La Ferté-Bernard 02 43 71 21 21, nombre de personnes limité à 9, à partir de 9 ans. Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier.

Rendez-vous à l'office de tourisme, annulation de la visite en cas d'un nombre d'inscrits inférieur à 5. (durée 1h30 env.). Plein tarif / 4€, gratuit pour les moins de 26 ans (sauf mention contraire).

Rendez-vous à l'office de tourisme, annulation de la visite en cas d'un nombre d'inscrits inférieur à 5. (durée 1h30 env.). Plein tarif / 4€, gratuit pour les moins de 26 ans (sauf mention contraire). La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

