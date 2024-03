LES PAULETTE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Le spectacle des Paulette est un cabaret d’improvisation joué par 5 comédiennes singulières et authentiques.Aucun prérequis n’est nécessaire, ce spectacle est un bon moyen de découvrir l’improvisation avec une touche girly assumée.Danse, chant, techniques théâtrales à la Charlie Chaplin, en passant par le téléphone arabe, ou encore la comédie romantique, les Paulette vous garantissent des intrigues et personnages inédits qui n’ont jamais été joué et qui ne seront jamais rejoué. Chaque improvisation est en effet inspirée par le public, qui en définit le titre, le contenu, les accessoires, le rythme et les changements de scène, notamment grâce à des petits papiers que chaque membre du public remplit en début du spectacle.Rassurez-vous, vous ne monterez pas sur scène, mais vous ne verrez pas le temps passé et ne repartirez pas sans avoir ri, pleuré, chanté, été ému ou attendri… un cocktail de 1001 émotions à consommer sans modération.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31