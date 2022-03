Les Pâtures et le fromage ! Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly Catégories d’évènement: Oise

Saint-Germer-de-Fly

Les Pâtures et le fromage ! Saint-Germer-de-Fly, 2 avril 2022, Saint-Germer-de-Fly. Les Pâtures et le fromage ! Saint-Germer-de-Fly

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 15:00:00

Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly Nouvelle année, donc nouvelle idée : chers adhérents, accompagnez Clémence et Coralie pour une journée de découverte du patrimoine naturel de cette zone humide et une petite visite de la fromagerie pour faire le lien avec la valorisation des produits laitiers du coin !

En collaboration avec Sophie LAMBERTYN, Amaury et Hélène BEAUDOIN, Jean Marie BEAUDOIN .

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96

Prévoir des bottes. Prévoir un pique-nique. O.Lecomte CEN HAUTS-DE-FRANCE

dernière mise à jour : 2022-03-28

