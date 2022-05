Les Patrouilles de Parapluies Château-Thierry, 22 mai 2022, Château-Thierry.

Les Patrouilles de Parapluies Château-Thierry

2022-05-22 – 2022-05-22

Château-Thierry Aisne

Sous une forme déambulatoire et légère les Patrouilles de Parapluies créent l’évènement dans l’espace public. Un léger moment artistique proposé par le Festival Jean de La Fontaine.

Les Patrouilles de Parapluies sont tout terrain, elles vont dans tous les lieux publics, fermés comme en plein air. Le principe est simple : à l’abri des regards sous son parapluie-chapiteau – dont la décoration crée l’univers du thème abordé – un comédien joue pendant 3 à 5 minutes pour trois à sept personnes.

Véritable forme artistique, chaque patrouille associe création originale de texte et de parapluie pour former une unité. Les spectateurs sont ainsi invités à aller rencontrer les trois comédiens sous leur parapluie. Dans l’intimité chaleureuse de ce plus petit théâtre du monde, des histoires naissent pour faire rire, parfois émouvoir, ou encore réfléchir.

Retrouvez 3 parapluies et leurs comédiens, le dimanche 22 avril 2022, de 14h à 17h dans les lieux suivants : Bords de Marne, Médiathèque et Château Médiéval.

+33 6 74 41 82 35

La patrouille des parapluies

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-05-07 par