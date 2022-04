Les patrimoines de la Hague

2022-05-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-03 19:00:00 19:00:00 Au 20e siècle, le secteur nucléaire va se développer dans le Cotentin et apporter un nouveau dynamisme industriel au territoire. Parmi les sites présents, l’Andra, premier centre français de stockage de déchets radioactifs. La visite de ses installations permet d’aborder la surveillance continue effectuée sur l’environnement (eau, air et végétaux), mais aussi de montrer comment se transmet la mémoire du site aux générations futures. Non loin du site de l’Andra se trouve le Manoir du Tourp, superbe édifice du XVIème siècle à l’architecture typique du Cotentin. Son parcours immersif « Un trésor au bout du monde » fait vivre à toute la famille un fabuleux voyage dans la Hague, présenté dans cinq salles successives. Un spectacle original et poétique avec la voix de Jacques Gamblin. Départ à 13h30 de Cherbourg en Cotentin en car. Retour à 18h30 / 19h00. RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME. Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans).

