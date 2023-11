Les patrimoine arboré remarquable du Parc Floral Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les patrimoine arboré remarquable du Parc Floral Parc Floral de Paris Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 7 ans. gratuit Les jardiniers du parc floral vous proposent de vous guider dans des balades à la découverte des collections des arbres du parc floral de Paris. Les jardiniers du parc floral vous proposent une visite thématique d’une heure à travers les collections botanique du parc et plus particulièrement le patrimoine

arboré remarquable du Parc Floral Visites guidées d’environ 2 heures

Départ à 14 h samedi et dimanche

