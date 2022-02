« Les pâtissières » de Jean-Marie Piemme Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Les pâtissières » de Jean-Marie Piemme Grange de la Ferme Dupire, 2 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. « Les pâtissières » de Jean-Marie Piemme

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Grange de la Ferme Dupire

par La Baraque foraine avec M-P Jacquemart, Lucette Marie et Joëlle Peckre – Direction : Guy Mignien Elles sont trois sœurs, pâtissières dans la grande tradition familiale, unies comme les doigts de la main, heureuses et fières de leur savoir-faire . Mais les goûts évoluent, les affaires deviennent difficiles et, avec l’âge, il faut songer à vendre. Il y a le temps qui passe, les temps qui changent, les ratages et les rêves de bonheur : une comédie qui cultive humour grinçant, joie de vivre, réflexion philosophique et subtile nostalgie.

8/5 € – Abonnements Festival à tarifs dégressifs.

Comédie nostalgique. Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Triolo Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T21:40:00;2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire Adresse 80 rue Yves-Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

« Les pâtissières » de Jean-Marie Piemme Grange de la Ferme Dupire 2022-04-02 was last modified: by « Les pâtissières » de Jean-Marie Piemme Grange de la Ferme Dupire Grange de la Ferme Dupire 2 avril 2022 Grange de la ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord