Montpellier Maison Pour Tous L'Escoutaïre Hérault, Montpellier “Les Pâtes au Beurre” – Contes en famille Maison Pour Tous L’Escoutaïre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

“Les Pâtes au Beurre” – Contes en famille Maison Pour Tous L’Escoutaïre, 20 janvier 2022, Montpellier. “Les Pâtes au Beurre” – Contes en famille

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Maison Pour Tous L’Escoutaïre

“Les Pâtes au Beurre” à Montpellier s’invitent aux Nuits de la lecture pour faire voyager petits et grands à travers des histoires contées. Parents et enfants pourront partager leurs questions et échanger librement autour d’une collation. “Les Pâtes au Beurre” s’invitent aux Nuits de la Lecture pour faire voyager petits et grands à travers des histoires contées. Parents et enfants pourront échanger librement autour d’une collation. Maison Pour Tous L’Escoutaïre 67 rue des Razeteurs 34064 Montpellier Montpellier Prés d’Arènes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T16:30:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Maison Pour Tous L'Escoutaïre Adresse 67 rue des Razeteurs 34064 Montpellier Ville Montpellier lieuville Maison Pour Tous L'Escoutaïre Montpellier