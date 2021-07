Les « Pastilles d’été » Parc de la Corbie, 27 août 2021-27 août 2021, Dammartin-en-Goële.

Les « Pastilles d’été »

Parc de la Corbie, le vendredi 27 août à 16:00

[http://www.events.roissypaysdefrance.fr](http://www.events.roissypaysdefrance.fr)culturel effervescent et revigorant ————————————————————————- Concoctées par la direction culture et patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France en collaboration avec le musée ARCHÉA, le réseau des médiathèques et le cinéma intercommunal de l’Ysieux, les « Pastilles d’été » sont gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes du territoire : Fosses, Juilly, Louvres, Dammartin-en-Goële. Ne manquez pas les journées du 15, 16, 30 juillet et du 27 août, pour découvrir leur programmation inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné en plein air grâce au nouveau circuit itinérant, un équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. **Entre amis ou en famille, venez savourer les « Pastilles d’été » !** **Le vendredi 27 août à Dammartin-en-Goële (16 h à minuit) :** soyez au rendez-vous la dernière journée du festival, de quoi prolonger l’été ! Au programme ? Balade, atelier archéologique en collaboration avec ARCHÉA, pixellisation, spectacles et contes. Sans oublier, la projection du soir qui clôturera cette 1ère édition des « Pastilles d’été ». Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) sur notre site internet : roissypaysdefrance.fr ou la programmation complète sur notre agenda en ligne : www.events.roissypaysdefrance.fr

Entrée libre

4 dates avec 4 villes de 16h à minuit en plein air – gratuit tout public

Parc de la Corbie Avenue Eugène Hémar 77230 Dammartin-en-Goële Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T16:00:00 2021-08-27T23:59:00